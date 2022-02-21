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İkinci cemre nereye düşecek? 2022'de ikinci cemre ne zaman düşer? (Toprak, su cemre tarihleri)

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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İkinci cemre nereye düşecek? 2022’de ikinci cemre ne zaman düşer? Toprak, su cemre tarihleri

İkinci cemre nereye düşecek? İlk cemrenin düşmesi ve havaların güzelleşmesiyle birlikte ikinci cemre nereye düşecek sorusuna yanıt aranıyor. İkinci cemre ne zaman düşer sorusunun cevabı merak ediliyor. Cemre düşme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte ikinci ve üçüncü cemre hakkında merak edilenler!

İkinci cemre ne zaman düşer? İkinci cemre nereye düşecek? İkinci ve üçüncü cemrenin düşeceği tarihler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Baharın habercisi cemre düşmeleri başladı ve ilk cemre havaya düştü. İkinci cemrenin ne zaman düşeceği arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor.

İKİNCİ CEMRE NEREYE DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir.

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.

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