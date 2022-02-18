İlaç raporları uzatıldı mı? 2022 kronik hastalığı olanların sağlık raporları yenileme son gün ne zaman? Resmi açıklama!
İlaç raporları uzatıldı mı? Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporu olan hastaların ilaç ve tıbbi cihaz temini ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İlaç rapor süresinin biteceği tarih ve sağlık raporu yenilemenin son tarihi hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, ilaç raporları uzatıldı mı? 2022 kronik hastalığı olanların sağlık raporları yenileme son gün ne zaman? İşte konu hakkında son açıklamalar...
İlaç raporları uzatıldı mı? Kovid-19 salgını ile birlikte kronik rahatsızlığı olanların sağlık raporları ile ilgili bazı kararlar alınmıştı. Sağlık raporları ve reçetelerin belirli bir süreye kadar uzatılması kararlaştırılmıştı. Şubat ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler bu sürenin biteceği tarihe çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, ilaç raporları uzatıldı mı? 2022 kronik hastalığı olanların sağlık raporları yenileme son gün ne zaman? İşte haberin detayları...
İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI?
SGK tarafından 21 Ocak 2022 tarihinde "Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Ve Tıbbi Cihaz Temini Hakkında" başlığı ile yayımlanan duyuruda ilaç raporları hakkında detaylar açıklandı.
Duyuruda şöyle denildi:
"Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla Kurumumuz tarafından sağlık raporlarının süresine ve bu raporlara istinaden reçetesiz temin edilecek ilaçlara ilişkin Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 18.03.2020 tarihli ve 28.08.2020 tarihli duyurular ile bilgilendirmeler yapılmış ve bu kapsamda 01.01.2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan kronik hastalık raporlarının süresi uzatılarak vatandaşlarımızın doğrudan eczanelerden ilaç temini yapması sağlanmıştır.
Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 29.11.2021 tarihli duyuru ile bazı hastalıklar için reçetesiz ilaç temin edilmesine son verilmiş olup 28.02.2022 tarihinde aşağıda yer alan ilaç grupları için de reçetesiz ilaç temin edilmesine son verilecek, bunun dışında kalan ilaçlara ait raporların süreleri ise 30.04.2022 tarihine dek uzatılarak reçetesiz ilaç temini uygulamasına devam edilecektir.
Reçetesiz tıbbi cihaz teminine ilişkin olarak 20.03.2020 tarihli duyuru ekinde yer alan tıbbi malzemelerin rapor süreleri 30.04.2022 tarihine kadar uzatılmış olup ilgili malzemelerin reçetesiz teminine devam edilecektir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen gruplar için de süresi uzatılan sağlık raporlarının 28.02.2022 tarihine kadar yenilenmesi gerekmekte olup bu tarih itibariyle Kurum tarafından süresi uzatılan raporlar geçersiz sayılacak ve bu gruplar için reçetesiz ilaç teminine son verilecektir.
01.03.2022 tarihinden itibaren bu grup ilaçların temini yeni düzenlenecek rapor ve bu rapora istinaden düzenlenecek reçete ile mümkün olacak olup halen süresi devam eden sağlık raporlarına istinaden ilaçlar ise reçete karşılığında temin edilebilecektir.
1) 4.2.12 - İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri
2) 4.2.13 - Hepatit tedavisi
3) 4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
4) 4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin kullanım ilkeleri
5) 4.2.18 - Orlistat kullanım ilkeleri
6) 4.2.27 - Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri
7) 4.2.30 - Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç kullanım ilkeleri
8) 4.2.33.D - Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
9) 4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında fampiridin, beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, okrelizumab, kladribin, natalizumab ve alemtuzumab kullanım ilkeleri
10) Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi'ne dahil ilaçlar
Tüm ilgililere önemle duyurulur."
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