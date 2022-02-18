İlaç raporları uzatıldı mı? 2022 kronik hastalığı olanların sağlık raporları yenileme son gün ne zaman? Resmi açıklama!

İlaç raporları uzatıldı mı? Kovid-19 salgını ile birlikte kronik rahatsızlığı olanların sağlık raporları ile ilgili bazı kararlar alınmıştı. Sağlık raporları ve reçetelerin belirli bir süreye kadar uzatılması kararlaştırılmıştı. Şubat ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler bu sürenin biteceği tarihe çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, ilaç raporları uzatıldı mı? 2022 kronik hastalığı olanların sağlık raporları yenileme son gün ne zaman? İşte haberin detayları...

İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI?

SGK tarafından 21 Ocak 2022 tarihinde "Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Ve Tıbbi Cihaz Temini Hakkında" başlığı ile yayımlanan duyuruda ilaç raporları hakkında detaylar açıklandı.

Duyuruda şöyle denildi: