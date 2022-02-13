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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Olumsuz hava şartları deniz otobüsü seferlerine engel olmaya devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri, bazı seferlerin iptal olduğunu açıkladı. İşte iptal olan Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri...

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