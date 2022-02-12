Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Son dakika... İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü "CHENG MAY" isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Liberya bayraklı 295 metre boyundaki "CHENG MAY" isimli yük gemisinin, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptığı belirtildi.
Geminin kurtarılması için Kurtarma-1, Kurtarma-5, Kurtarma-11 römorkörleri ile KEGM-3 botunun bölgeye ivedilikle sevk edildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. CHENG MAY isimli gemi, yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü." bilgisi paylaşıldı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN BOĞAZ'DAKİ GEMİ ARIZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan Liberya bayraklı gemiye ekiplerin müdahale ettiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na seyir halindeki Liberya bayraklı, 295 metre boyundaki CHENG MAY isimli dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı girişinde saat 16.45 sıralarında makine arızası yapmıştır. Bölgeye ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edilmiştir. Yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü gemi arızası nedeniyle, İstanbul Boğazı geçici olarak deniz trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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