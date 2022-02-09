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Son dakika: Karaman'da hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Son dakika: Karaman’da hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Son dakika haberleri... Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği kaydedildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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