Adana’da 28 el ateş edilerek öldürülen adamın paylaşımı ortaya çıktı: Ölüm…
Adana’nın Çukurova ilçesinde evinin önünde pusu kurulan şahıs aracına 28 el ateş edilerek öldürüldü. Ölen şahsın sosyal medya hesabı üzerinden “ölüm her şeyi eşit yapar” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Şubat tarihinde saat 14.30 sularında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşandı.
Kızı ile dolaştıktan sonra evinin önüne gelen Kaya Erkara, otopark girişinde, 01 AGC 447 plakalı aracın içinde silahlı saldırıya uğradı. Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KENDİSİ ÖLDÜ KIZI KURTULDU
Ekipler, yaptıkları kontrolde Kaya Erkara'nın hayatını kaybettiğini, 6 yaşındaki kızının da bacağından yaralandığını belirledi. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Erkara'nın cansız bedeni de incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
20'NİN ÜZERİNDE ATEŞ EDİLDİ
Motosikletli kimliği belirsiz 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini belirleyen polis ekipleri, tabanca kullanan şüphelilerin 20'den fazla mermi sıktıktan sonra kaçtığını tespit etti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖKDİL geç başvuru ücreti! 2022 YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?
- Shiba'da 1 cent beklentisi yeniden gündemde! Shiba coin yükselişi devam edecek mi? 8 Şubat Shiba ne kadar, kaç TL?
- Tinder Avcısı kimdir? Tinder Avcısı gerçek mi, hikayesi nedir?
- Cemde düşme tarihleri! İlk cemre ne zaman düşecek? Hangi cemre düşecek?
- Evde bakım maaşı yatan iller 8 Şubat! Evde bakım parası Şubat ayında yatmaya başladı mı?
- Engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Engelli atama takvimi değişti mi?
- KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak? KYK Şubat ayı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
- e-Okul nakil sorgulama: 2022 Nakiller ne zaman açıklanacak? İkinci dönem lise nakil başvurusu ne zaman?
- Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?
- Survivor eleme ne zaman olacak? Survivor bu hafta eleme olacak mı, var mı?
- Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL'ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...
- ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? Son gelişmeler...