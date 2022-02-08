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Adana’da 28 el ateş edilerek öldürülen adamın paylaşımı ortaya çıktı: Ölüm…

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Adana’da 28 el ateş edilerek öldürülen adamın paylaşımı ortaya çıktı: Ölüm…

Adana’nın Çukurova ilçesinde evinin önünde pusu kurulan şahıs aracına 28 el ateş edilerek öldürüldü. Ölen şahsın sosyal medya hesabı üzerinden “ölüm her şeyi eşit yapar” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Şubat tarihinde saat 14.30 sularında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşandı.

Kızı ile dolaştıktan sonra evinin önüne gelen Kaya Erkara, otopark girişinde, 01 AGC 447 plakalı aracın içinde silahlı saldırıya uğradı. Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİSİ ÖLDÜ KIZI KURTULDU

Ekipler, yaptıkları kontrolde Kaya Erkara'nın hayatını kaybettiğini, 6 yaşındaki kızının da bacağından yaralandığını belirledi. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Erkara'nın cansız bedeni de incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

20'NİN ÜZERİNDE ATEŞ EDİLDİ

Motosikletli kimliği belirsiz 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini belirleyen polis ekipleri, tabanca kullanan şüphelilerin 20'den fazla mermi sıktıktan sonra kaçtığını tespit etti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"ÖLÜM HER ŞEYİ EŞİT YAPAR"
Öte yandan, kentte büfe işlettiği öğrenilen ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Kaya Erkara'nın kullandığı bir sosyal medya hesabında profiline yazdığı "Ölüm her şeyi eşit yapar" notu dikkat çekti.

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