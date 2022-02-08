Adana’da 28 el ateş edilerek öldürülen adamın paylaşımı ortaya çıktı: Ölüm…

"ÖLÜM HER ŞEYİ EŞİT YAPAR"

Öte yandan, kentte büfe işlettiği öğrenilen ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Kaya Erkara'nın kullandığı bir sosyal medya hesabında profiline yazdığı "Ölüm her şeyi eşit yapar" notu dikkat çekti.

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