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Adana'da fabrika yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Adana’da fabrika yangını!

Son dakika haberine göre: Adana'nın Sarıçam ilçesinde ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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