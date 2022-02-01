Jiletli dehşet! Arkadaşına kabusu yaşattı

'ELİMDE JİLET OLDUĞUNU UNUTMUŞUM'

A.Y. ise verdiği ifadesi ile pes dedirtti. Elinde jilet olduğunu unuttuğunu anlatan A.Y, "F.K. benim arkadaşımdı. Biz eşimle ayrılmıştık. Sonra öğrendim ki F.K. ve eşim birlikte yaşamışlar. Bunun üzerine F.K. ile tartıştık ve aramız açıldı. Olaydan 15 gün kadar önce eşimle tekrar barıştık. Ancak F.K. olaydan 4 gün önce eşimle birlikte samimi bir fotoğrafını bana gönderdi. Bende bunu eşime gönderdim ve tartıştık. Olay günü gündüz eşimle tekrar ayrıldık. Akşam gazinoya geldiğimde çok üzgün ve F.K.'ya kan kusar vaziyetteydim. F.K.'nın yukarı çıktığını gördüm. Bende 'Yaptığını beğendin mi? Eşimle sonsuza kadar bizi ayırdın. Lanet olsun sana' gibi sözler söylemeyi düşünerek yanına çıktım. F.K.'nın bana saldırabileceğini düşünüp çantamda peçeteye sarılı olan jileti parmağımın arasına sıkıştırdım. Bana küfürlü kelimeler konuştu. Bende, 'bunu bana yapmamalıydın, ne istedin benim eşimden, hayatımdan' dedim. Üzerime gelerek bana vurmaya çalıştı. Bende elimdeki jileti unuttum ve bir tane suratına bir tanede omzuna tokat attım. Yüzünün ve omzunun kanadığını görünce bir daha vurmadım. F.K. aşağıya indi ve ben jileti çantama koydum. Korkudan ne yapacağını bilemedim ve aşağı inince de jiletten kurtulmak aklıma geldi ve jileti konfeti kutusuna attım. Sonra olayın büyüyeceğini düşünüp oradan ayrıldım. F.K. eşimi baştan çıkartarak birlikte yaşadı. F.K.'ya zarar vermek gibi bir niyetim yoktu. Konuşmak için gitmiştim" diye konuştu.