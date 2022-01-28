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Son dakika: İstanbul'da panik: Kadıköy'de Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Son dakika: İstanbul’da panik: Kadıköy’de Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu

İstanbul Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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