Son dakika: Sakarya Valiliğinden vatandaşlara kar yağışı uyarısı

Vatandaşlara olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün ilerleyen saatlerden itibaren ilimizin kuzeyinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı (10-20 santimetre üzeri) beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarlarla birlikte tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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