Hastanede öldüren şakalaşmaya istenen ceza belli oldu

İstanbul Şişli'de bir hastanede iki sağlık personeli arasında şakayla başlayan inatlaşma, bir hastanın ölümüyle sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti: Hastanede görevli hemşire Ekrem K., biyomedikal personeli olarak görev yapan Fatih K.'nın (35) cebindeki kalemi şaka olarak aldı. Kalemini alan Ekrem K.'ye kızan Fatih K. "Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" dedi. Yaşanan inatlaşma sonrasında Fatih K. dediğini yaparak yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların oksijen vanasını kapattı. Dakikalarca oksijenleri kesilen hastalardan Yusuf Sanin (56) hayatını kaybetti.