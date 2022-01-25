Hastanede öldüren şakalaşmaya istenen ceza belli oldu
Son dakika haberine göre: İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki kalem şakalaşması faciayla sonuçlandı. Yoğun bakımda yatan hastaların oksijen vanasını kapatarak bir kişinin ölümüne yol açan kişi için istenen ceza belli oldu.
İstanbul Şişli'de bir hastanede iki sağlık personeli arasında şakayla başlayan inatlaşma, bir hastanın ölümüyle sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti: Hastanede görevli hemşire Ekrem K., biyomedikal personeli olarak görev yapan Fatih K.'nın (35) cebindeki kalemi şaka olarak aldı. Kalemini alan Ekrem K.'ye kızan Fatih K. "Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" dedi. Yaşanan inatlaşma sonrasında Fatih K. dediğini yaparak yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların oksijen vanasını kapattı. Dakikalarca oksijenleri kesilen hastalardan Yusuf Sanin (56) hayatını kaybetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, biyomedikal teknikeri Fatih K. hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açtı.
Ölen Yusuf Sanin'in eşinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Fatih K.'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir eylemi sonucu oksijen vanasını kapatarak maktulün vefat etmesine neden olduğu ifade edildi.
İddianamede, şüphelinin bu eylemi nedeniyle Yusuf Sanin'in vefat etmesine neden olduğu, meydana gelebilecek bu olumsuz sonucu öngörebilecek durumda olmasına karşın diğer sağlık personeliyle şakalaşma maksadıyla bu eylemi bilinçli taksirle hareket ederek gerçekleştirdiği kaydedildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 9 yıla kadar hapsi istenen Fatih K., Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
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