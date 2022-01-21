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Elazığ'da deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Elazığ’da deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Elazığ'ın Sicrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 19.39'da yaşanan depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Elazığ'ın Sicrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Saat 19.39'da yaşanan depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

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