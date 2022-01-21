Elazığ'da deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Elazığ'ın Sicrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 19.39'da yaşanan depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Elazığ'ın Sicrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Saat 19.39'da yaşanan depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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