Elazığ’da deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.