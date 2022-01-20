Fiyatı altınla yarışıyor! Bakanlık devreye girdi: Asırlık ağaçlar koruma altında

Biz de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen kontrolleri ve gereken teknik bilgi ve desteği üreticilerimize halen sağlamaktayız. İlimizin doğal gen kaynağı konumunda olan bu ağaçların muhafazası için İl Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yakın süre içerisinde gerçekleştirecek olup muhafaza altına alacaktır" dedi.