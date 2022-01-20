Fiyatı altınla yarışıyor! Bakanlık devreye girdi: Asırlık ağaçlar koruma altında
Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın (menengiç) kilogram fiyatının, bu yıl kuraklıktan dolayı ürünün az olması ile 400 lirayı bulabileceği belirtilirken, bıttım ağaçlarının korunması için Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışma başlattı.
Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Fersaf, Sinep, Halenze ve İkizbağlar köyünde yaşları 150 ile 200 yıllık olan bıttım ağaçları, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.
Tillo ilçesi Fersaf köyünde bulunan 200 yıllık tarihi bıttım ağaçları asırlara meydan okuyor.
Tarım ve hayvancılık alanında birçok başarılı projeyi hayata geçirerek ilçe ve köylerde tarım ve hayvancılık alanında sürdürebilirliği devam ettiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, asırlık bıttım ağaçların koruma altına alınması için çalışmalara devam ediyor.
Asırlık bıttım ağaçlarından verim alındığını dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi Abdulhamit Kireç, 200 yıllık olan bıttım ağaçlarının korunması konusunda çalışmalara başladıklarını söyledi.
Kireç, "Şu anda Tillo'ya bağlı Fersaf köyünde bulunmaktayız. Burada ve çevre köylerde Sinep, Halenze ve İkizbağlar köylerinde yaklaşık olarak 15-20 bin dolayında burada görmüş olduğunuz gibi eski bıttım ağaçları mevcuttur.
Bu ağaçların takriben yaşları 150 ile 200 yıllık dolayında olup, bu ağaçlar ilimizin gen kaynaklarını teşkil etmektedir. Halen verim vermekte olup, üreticilerimize kazanç sağlamaktadırlar.
Biz de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen kontrolleri ve gereken teknik bilgi ve desteği üreticilerimize halen sağlamaktayız. İlimizin doğal gen kaynağı konumunda olan bu ağaçların muhafazası için İl Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yakın süre içerisinde gerçekleştirecek olup muhafaza altına alacaktır" dedi.
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