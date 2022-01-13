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Okul bahçesinde skandal görüntü! Kızın saçlarından tutup çamurda sürükledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Okul bahçesinde skandal görüntü! Kızın saçlarından tutup çamurda sürükledi

Antalya’nın Serik ilçesinde bir lisenin arka bahçesinde bir genç kız, saçlarından tuttuğu arkadaşını yere yatırarak acımasızca dövdü. O anları kayda alan arkadaşı ise kavgayı ayırmak isteyen bir çocuğa engel oldu.

Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan iki genç kız arkadaşları ile birlikte okulun arka bahçesinde buluştu.

Bu sırada kızlardan birinin üzerinde bulunan kapüşonlu elbise alındı. Daha sonra ise diğer kız saçından tutarak sürükledi. Kız bu sırada çamurlu suyun içerisine düştü.

Arkadaşı ise üzerine kapanarak saçlarından tutup, defalarca kafasını yere vurdu. Bu sıra kızları ayırmak isteyen bir erkek ise olayı kayıt altına alan diğer kız tarafından "bırak" denilerek engellendi.

Olay anı bir başka genç kız tarafından kayıt altına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.

O anları kayda alan kızın arkadaşlarını ayırmak yerine kayıta devam etmesine izleyenler tepki gösterdi. Görüntünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

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