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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda LECKO isimli gemi arızalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika: İstanbul Boğazı’nda LECKO isimli gemi arızalandı

İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makina arızası yaşayan Ceuta'dan Zonguldak'a seyir halindeki LECKO isimli gemiye, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü ile müdahale edildi.

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