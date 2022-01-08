Meteorolojiden SON DAKİKA kuvvetli sağanak uyarısı | İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak? (9-13 Ocak hava durumu)

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM (9 OCAK 2022 HAVA DURUMU TAHMİNİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun (Siirt dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE YARIN (9 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur sağanak yağışlı

EDİRNE 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -12°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı