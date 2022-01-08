Meteorolojiden SON DAKİKA kuvvetli sağanak uyarısı | İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak? (9-13 Ocak hava durumu)
Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarın akşamdan itibaren Doğu Akdeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde yarın ve gelecek 4 gün hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
SON DAKİKA... Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de yarın akşam saatlerinde başlayıp 11 Ocak Salı akşamı sona ermesi beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kilometre/saat), Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilometre/saat) olacağı uyarısı yapıldı.
Yağışların 1200 ila 1500 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği bildirildi. Rüzgarın da etkisini arttırarak bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ile don olayı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde yarın ve gelecek 4 gün hava durumu nasıl olacak? İşte 9-13 Ocak 2022 tarihlerine ait Türkiye il il hava durumu verileri...
9 OCAK 2022 İL İL HAVA DURUMU HARİTASI
11 OCAK 2022
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM (9 OCAK 2022 HAVA DURUMU TAHMİNİ)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun (Siirt dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE YARIN (9 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur sağanak yağışlı
EDİRNE 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -12°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -12°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
VAN -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
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