Yılbaşında sıkı denetim! 340 bin personel sahada görev alıyor

340 BİN PERSONEL SAHADA

Ülke genelinde valilerin, kaymakamların, emniyet müdürlerinin, jandarma ve sahil güvenlik komutanlarının görevde olduğunu bildiren Çataklı, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirebilmesi için bütün önleyici tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.

Yılbaşı tedbirlerine ilişkin genelge yayımladıklarını hatırlatan Çataklı, tüm illerde olduğu gibi Ankara'da da sabahın ilk saatlerine kadar GAMER'den gelişmeleri takip edeceklerini anlattı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 340 bin 351 personelin yer aldığı 55 bin 466 ekibin, 769 hava, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpekle denetim yapılacağını anlatan Çataklı şunları kaydetti: