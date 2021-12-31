31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Büyük ikramiye hangi ile, kime çıktı? 2022 120 milyon TL hangi şehre çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller...

Büyük ikramiye hangi ile, kime çıktı? 2022 120 milyon TL hangi şehre çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
Büyük ikramiye hangi ile, kime çıktı? 2022 120 milyon TL hangi şehre çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller...

Büyük ikramiye hangi ile, kime çıktı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango özel çekilişi bu akşam çekilecek ve büyük ikramiye sahibini bulacak. Geçtiğimiz yıl büyük ikramiye Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan bir vatandaşa çıktığı açıklanmıştı. Bu yıl talihlinin kim olduğu ve hangi ilde olduğu merak ediliyor. İşte, Büyük ikramiye hangi ile, kime çıktı? 2022 120 milyon TL hangi şehre çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller...

Büyük ikramiye hangi ile, kime çıktı? 2022 120 milyon TL hangi şehre çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango sonuçları için sorgulamalar sürerken, büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı ise merak ediliyor. Milli Piyango çekilişi saat 17.00'de başlayacak, büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00'te canlı yayında gerçekleşecek. Büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, büyük ikramiye hangi ile, kime çıktı? 2022 120 milyon TL hangi şehre çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller...

MİLLİ PİYANGO HANGİ İLLERE ÇIKTI?

Milli Piyango'nun hangi illere ve kime çıktığı henüz belli olmadı. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklanınca büyük ikramiyenin çıktığı iller belli olacak.

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARAYA ÇIKTI?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çekilişi saat 23.00'te gerçekleşecek. Yılbaşı çekilişi bu gece çekiliyor. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye bu gece sahibini bulacak. Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olarak belirlendi.

GEÇEN YIL BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?

2020 yılında gerçekleşen yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine çıktı. Büyük ikramiye dörde bölündü, biletlerin hepsi çeyrek bilet.

Büyük ikramiye 2021 yılında ise Manisa Aksihar'dan bilet satın alan bir talihliye isabet etti.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Kanal D'den canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saat 23:00'te başlayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA