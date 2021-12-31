Büyük ikramiye hangi ile, kime çıktı? 2022 120 milyon TL hangi şehre çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango sonuçları için sorgulamalar sürerken, büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı ise merak ediliyor. Milli Piyango çekilişi saat 17.00'de başlayacak, büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00'te canlı yayında gerçekleşecek. Büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, büyük ikramiye hangi ile, kime çıktı? 2022 120 milyon TL hangi şehre çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye çıkan iller...

MİLLİ PİYANGO HANGİ İLLERE ÇIKTI?

Milli Piyango'nun hangi illere ve kime çıktığı henüz belli olmadı. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklanınca büyük ikramiyenin çıktığı iller belli olacak.