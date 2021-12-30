Taner Ay öldü mü? Taner Ay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Taner Ay kimdir, kaç yaş yaşındaydı, nereli? Taner Ay öldü mü? Almanya'da yaşayan ve iş insanı olarak tanınan Kırşehirli Taner Ay geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Ay'ın ölüm haberini Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi, ATO Meclis Üyesi Efe Bezci duyurdu. Peki, Taner Ay kimdir?