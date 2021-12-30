Taner Ay öldü mü? Taner Ay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Taner Ay öldü mü? Taner Ay kimdir? Almanya’da ikamet eden ve Kırşehirli bir iş insanı olarak tanınan Taner Ay trafik kazası geçirdi. Bu gelişmenin ardından Taner Ay öldü mü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Taner Ay’ın durumuna ilişkin açıklamayı, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi, ATO Meclis Üyesi Efe Bezci duyurdu. Peki; Taner Ay kimdir?
Taner Ay kimdir, kaç yaş yaşındaydı, nereli? Taner Ay öldü mü? Almanya'da yaşayan ve iş insanı olarak tanınan Kırşehirli Taner Ay geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Ay'ın ölüm haberini Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi, ATO Meclis Üyesi Efe Bezci duyurdu. Peki, Taner Ay kimdir?
TANER AY ÖLDÜ MÜ?
Ajansspor'un haberine göre, Almanya'da ikamet eden Kırşehir'li iş adamı ve Kırşehir Belediyespor Başkan adayı Taner Ay, Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Taner Ay'ın ölüm haberini Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi, ATO Meclis Üyesi Efe Bezci düyürdü. Bezci, sosyal medya hesabından Taner Ay'ın Trafik kazası ile öldüğünü belirterek açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Yakın dostum, güzel insan Taner Ay kardeşimi, trafik kazasında çok erken kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Mekanı cennet olsun."
TANER AY KİMDİR?
Taner Ay Almanya'da dünyaya geldi. Memleketi aslen Kırşehir, Kaman'dır. Eğitim hayatına Almanya'da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite hayatını Londra'da sürdürdü.
Taner Ay iş hayatına çeşitli sektörlerde adım atarak başladı.
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- Taner Ay öldü mü? Taner Ay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
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