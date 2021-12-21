İstanbul kar yağışı ne zaman başlar? İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı…
İstanbul kar yağışı ne zaman başlar? İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul’da son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlar kar yağışı olup olmayacağını merak ediyor. Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle gözler İstanbul’a çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kar yağışının İstanbul’un bazı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Peki; İstanbul kar ne zaman yağacak?
İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman başlar? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarılara göre; İstanbul'da bugün yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olması beklenirken, kuzey kesimlerinde de yer yer kar yağışı olabileceği tahmin ediliyor. İşte; İstanbul kar yağışı için son tahminler!
İSTANBUL KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN HAVA TAHMİNİ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul kar yağışı ne zaman başlar? İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı…
- Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?
- MTV 2022 hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Kim ne kadar ödeyecek?
- Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!
- Yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması geldi mi?
- 2022 vergi dilimleri son dakika: 2022 Gelir vergisi dilimleri yüzde kaç oldu? Yıllık gelir ve kurumlar vergisi...
- Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…
- Market fiyatları düşecek mi? Dolardaki düşüş sonrası gıda fiyatları düşecek mi? ŞOK, A101, BİM, Migros...
- Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!
- Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 21 Aralık güncel fiyatlar
- Kredi faiz oranları 21 Aralık Salı! Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Yapı Kredi…
- Öğrenciler ne kadar alacak? 2022 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar, kaç TL oldu? Üniversite bursu ne kadar?