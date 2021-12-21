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İstanbul kar yağışı ne zaman başlar? İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı…

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2021
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İstanbul kar yağışı ne zaman başlar? İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı…

İstanbul kar yağışı ne zaman başlar? İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul’da son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlar kar yağışı olup olmayacağını merak ediyor. Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle gözler İstanbul’a çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kar yağışının İstanbul’un bazı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Peki; İstanbul kar ne zaman yağacak?

İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman başlar? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarılara göre; İstanbul'da bugün yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olması beklenirken, kuzey kesimlerinde de yer yer kar yağışı olabileceği tahmin ediliyor. İşte; İstanbul kar yağışı için son tahminler!

İSTANBUL KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN HAVA TAHMİNİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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