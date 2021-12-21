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En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümünde ne olur? 21 Aralık kış gündönümü nedir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2021
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En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümünde ne olur? 21 Aralık kış gündönümü nedir?

En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümünde ne olur? 21 Aralık kış gündönümü gündemde araştırılan konuların başında geliyor. En uzun gece 21 Aralık kış gündönümünde geceler kısalmaya başlıyor. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop’ta yaşanacak. Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır. Peki; 21 Aralık kış gündönümü nedir? 21 Aralık kış gündönümünde ne olur? En uzun gece ne zaman?

21 Aralık kış gündönümünde ne olur? En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümü nedir? 21 Aralık günü kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Kış gündönümünde geceler kısalmaya başlıyor. Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Kuzey yarı kürede günler kısalmaya, güney yarı kürede uzamaya başlar. İşte; 21 Aralık kış gündönümünde yaşananlar!

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

En uzun gece 21 Aralık'ta gerçekleşecek. 21 Aralık'ta güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya (kış gün dönümü) güney yarım kürede kısalmaya (Yaz gün dönümü) başlar. Bu nedenle 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜNDE NE OLUR?

21 Aralık, Miladi takvime göre yılın 355. (artık yıllarda 356.) günüdür. Kış gün dönümünde (21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede günler kısalmaya, güney yarım kürede uzamaya başlıyor. Bu tarihte Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece gerçekleşiyor.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarı kürede günler kısalmaya, güney yarı kürede uzamaya başlar.

21 ARALIK'TA NELER OLUYOR?

Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.

En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

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