En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümünde ne olur? 21 Aralık kış gündönümü nedir?

KIŞ GÜNDÖNÜMÜNDE NE OLUR?

21 Aralık, Miladi takvime göre yılın 355. (artık yıllarda 356.) günüdür. Kış gün dönümünde (21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede günler kısalmaya, güney yarım kürede uzamaya başlıyor. Bu tarihte Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece gerçekleşiyor.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarı kürede günler kısalmaya, güney yarı kürede uzamaya başlar.