Annesinin sevgilisini bıçaklayan genç: Ben zaten bittim

Ankara Altındağ'da, annesi Badegül T. ile yaşayan lise öğrencisi Emre Toprak, akşam saatlerinde eve geldiğinde annesini, Sevgi isimli arkadaşı ve onun erkek arkadaşıyla alkol alırken gördü. Odasına giden genç, bilgisayarın kulaklığını takıp oyuna başladı. Saat 02.00 sıralarında annesinin odasından sesler duyan Emre Toprak, odanın anahtar deliğinden baktı. Annesinin yanında tanımadığı bir adamın olduğunu gören genç, kapıyı tıkladı. Gecelikle dışarı çıkan annesinin yanındaki çıplak Enis Y., iddiaya göre mutfağa doğru koşarak bıçak aldı. Enis Y.'nin elindeki bıçağı alan Emre, adamı 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Emre Toprak, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıyor. Mahkemede ifade veren, Enis Y., Emre Toprak hakkındaki şikayetinden vazgeçerek, kendisini Oğuz K.'nın bıçakladığını anlattı. Mahkemenin Haziran ayında duruşmada tanık olarak dinlenen Emre Toprak'ın arkadaşı Oğuz K. Enis Y.'nin ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Emre Toprak, Oğuz K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olay gününe ait haber ajanslardan alınan görüntüler izletilerek, sanıklara görüntülerdeki kişilerin kendileri olup olmadığı soruldu. Oğuz K. görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ama bıçağı Emre Toprak'ın elinden alarak olayın büyümesini engellediğini ileri sürerek, "Bıçağı kesinlikle kullanmadım. Sadece arkasıyla Enis'e vurdum. Sonra polisler gelince Emre bıçağı elimden alarak polislere 'ben yaptım' diyerek verdi" ifadelerini kullandı.

"BEN ZATEN BİTTİM"

Emre Toprak ise olayda öldürme kastının olmadığını ve artık kendilerine karşı bir öfkesinin olmadığını belirterek şöyle konuştu "Enis Y.'de olaydan dolayı pişman oldu ve şikayetini geri çekti. Kendisi annemle mutlu, benim kendilerine karşı hiç bir nefretim yok. Ben 8 kere içeride nöbet geçirdim. Kurum reviri bana ilaçlarını içsende, içmesende öleceksin diyor. Bu durum bana psiklojik baskı yapıyor. Arkadaşlarım üniversite sınavına gitti ben gidemedim. Ben zaten bittim, ya bana cezamı verin ya da tahliye edin"

Mahkeme taraf avukatlarının beyanlarının ardından, olayda kullanılan bıçağın adli emanetten getirtilerek, görüntülerde kullanılan bıçakla karşılaştırılmasına, sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.