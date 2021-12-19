İzmir’i fırtına vurdu: Direkler devrildi ağaçlar kökünden söküldü

BAYRAKLI'DA ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Etkili olan kuvvet rüzgar nedeniyle Bayraklı ilçesinde de çok sayıda ağaç devrildi. Özellikle Kazımdirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan 6 ağaç kökünden sökülerek cadde üzerine devrildi. Adrese gelen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yola devrilen ağaçları yaptıkları çalışmalar ile bulundukları yeden kaldırdı.