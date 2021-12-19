Düğünde kızının hayatını kurtarırken canından oldu! ‘Öldüren ağaç’ için işletmeciye ceza şoku

Antalya'da 26 Temmuz akşamı gerçekleştirilen kır düğününde, 15 metre uzunluğundaki çam ağacının devrilmesi sonucu davetlilerden mimar Mustafa Ölmez, 3.5 yaşındaki kızı Beliz Ada'yı kurtarmak için üzerine kapanmış ve kendisi yaşamını yitirmişti.