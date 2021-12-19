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Düğünde kızının hayatını kurtarırken canından oldu! ‘Öldüren ağaç’ için işletmeciye ceza şoku

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2021
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Düğünde kızının hayatını kurtarırken canından oldu! ‘Öldüren ağaç’ için işletmeciye ceza şoku

Antalya'da 44 yaşındaki mimar Mustafa Ölmez'in kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Facia ile ilgili işyeri işletmecisi hakkında 3 seneden 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Antalya'da 26 Temmuz akşamı gerçekleştirilen kır düğününde, 15 metre uzunluğundaki çam ağacının devrilmesi sonucu davetlilerden mimar Mustafa Ölmez, 3.5 yaşındaki kızı Beliz Ada'yı kurtarmak için üzerine kapanmış ve kendisi yaşamını yitirmişti.

"KIZINI KURTARMAK İÇİN ÜZERİNE KAPANDI"

Olayda 2'si ağır 9 kişi ise yaralanmıştı. Mustafa Ölmez'in yakınları polise verdikleri ifadede, "Kızını kurtarmak için üzerine kapandı. Ancak kendisi öldü" demişti.

Olayla ilgili hazırlanan iddianame Antalya 4'üncü Ağır Ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.

6 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede savcı, işyeri işletmecisi Emrecan Yeğinaltay hakkında 'Ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.

Bilirkişi, devrilmiş olan kızılçam ağacının özde oluşan çatlak ve çürümeden dolayı gövde ağırlığını kaldıramayıp kırılıp devrildiği görüşüne yer verdi. Duruşma önümüzdeki günlerde başlayacak.

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