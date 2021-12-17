Nemrut Kalderası’nda turistler mahsur kaldı! İmdatlarına AKUT yetişti
Bitlis Tatvan’da Nemrut Krater Gölü'nün etrafında turistler mahsur kaldı. Mahsur kalan turistleri bölgeye yaban hayvanlarına yem vermeye giden Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri kurtardı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda etkili olan kar yağışının akabinde harekete geçen AKUT gönüllüleri, buradaki yaban hayvanlarına yem bırakmak için kolları sıvadı.
ARAÇLARI SAPLANDI
Bölgeye varan AKUT gönüllüleri, Nemrut Dağı ve Krater Gölü yolunda araçları kara saplandığı için mahsur kalan turistlerle karşılaştı. Hemen çalışma başlatan AKUT gönüllüleri, aracı saplandığı yerden kurtardı.
VETERİNER HEKİM VATANDAŞLARA SESLENDİ
Nemrut Krater Gölü'nde yaban hayvanlarının aç kalmaması için belirli aralıklarla doğaya yem bırakıldığını söyleyen Veteriner Hekim Sefer Durmuş, "Bu çalışmamız aralıklarla farklı bölgelerde devam edecek. Bugün yine Nemrut Krater Gölü çevresindeyiz. Yabani hayvanlara yiyecek bırakmak amacıyla AKUT ile beraber düzenlediğimiz bu etkinliğimiz inşallah kış mevsimi boyunca tekrarlanarak devam edecektir. Buradan herkese sesleniyoruz, evcil hayvanlarımıza baktığımız gibi yemediklerinizi çöpe atmayarak ve israf etmeyerek doğaya bırakalım. Onlar mutlaka bulup yiyeceklerdir" dedi.
"BİR TON YEM BIRAKTIK"
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis Temsilcisi Fevzi Epözdemir ise yaban hayvanları için doğaya sürekli yem bıraktıklarını ifade ederek, "Özellikle Nemrut Dağı ve Krater Gölü'nde yaban hayatın korunması ve devamlılığının sürdürülebilmesi için ekip arkadaşlarımızla birlikte doğaya bir ton yem bıraktık. Tabi Nemrut Dağı yoğun turist akını olan bir yer. Nemrut Dağı Kalderası'nı ziyaret eden yabancı 2 turiste ait araç kara saplanmıştı. Ekip arkadaşlarımızla aracı kurtardık" ifadelerini kullandı.
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