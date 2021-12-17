Nemrut Kalderası’nda turistler mahsur kaldı! İmdatlarına AKUT yetişti

"BİR TON YEM BIRAKTIK"

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis Temsilcisi Fevzi Epözdemir ise yaban hayvanları için doğaya sürekli yem bıraktıklarını ifade ederek, "Özellikle Nemrut Dağı ve Krater Gölü'nde yaban hayatın korunması ve devamlılığının sürdürülebilmesi için ekip arkadaşlarımızla birlikte doğaya bir ton yem bıraktık. Tabi Nemrut Dağı yoğun turist akını olan bir yer. Nemrut Dağı Kalderası'nı ziyaret eden yabancı 2 turiste ait araç kara saplanmıştı. Ekip arkadaşlarımızla aracı kurtardık" ifadelerini kullandı.

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