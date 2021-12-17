Motosikletliye çarpıp öldürmüştü! İlk duruşmada tahliye edildi

Karar sonrası konuşan Cengiz Şen'in eşi Emel Şen kararı doğru bulmadığını belirterek, "Eşim sürat yapmazdı, dikkatliydi. Bütün tedbirlere rağmen dikkatsiz, alkollü, ehliyetsiz ve bunun gibi belki binlercesi daha var İstanbul trafiğinde. Sanık şu an saatli bomba gibi dışarda dolaşıyor" diye konuştu.

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