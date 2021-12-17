Motosikletliye çarpıp öldürmüştü! İlk duruşmada tahliye edildi
İstanbul'un Kartal ilçesinde motosikletiyle ilerleyen Cengiz Şen’e çarpan Ender Ocaklı, bilirkişi raporunda kusurlu bulunmasına karşın tahliye edildi. Tahliyeye Şen’in ailesi isyan etti.
Kartal'da motosikletiyle ilerleyen Cengiz Şen'e (44) otomobiliyle arkadan çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ender Ocaklı (43) ilk duruşmada tahliye edildi.
18 Eylül'de yaşanan kazada, motosikletli Cengiz Şen, aniden önüne çıkan öğrencilere çarpmamak için durunca arkadan gelen Ender Ocaklı'nın otomobili kendisine çarptı.
Ağır yaralı Cengiz Şen hastanede öldü. Bilirkişi raporuna göre sanığın alkollü olduğu, asli kusurlu bulunduğu belirtildi.
Ancak İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Ender Ocaklı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Karar sonrası konuşan Cengiz Şen'in eşi Emel Şen kararı doğru bulmadığını belirterek, "Eşim sürat yapmazdı, dikkatliydi. Bütün tedbirlere rağmen dikkatsiz, alkollü, ehliyetsiz ve bunun gibi belki binlercesi daha var İstanbul trafiğinde. Sanık şu an saatli bomba gibi dışarda dolaşıyor" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs miktarı ne kadar, kaç para?
- Memur maaş zammı ne zaman belli olacak 2022? Asgari ücrete yapılan zam memur maaşını etkiler mi?
- Yılbaşı kadrosu belli oldu! O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? İşte o ünlü isimler...
- Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2022 Zamlı asgari ücret ne zaman uygulanacak? Hangi ay geçerli?
- Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?
- 2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?
- Milyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu...
- Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Asgari ücret kararı açıklandı mı? Basın toplantısı sonrasında...
- İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?
- AGİ hariç asgari ücret kaç para? Asgari ücret zamlı maaşlar kaç TL? Asgari ücrete AGİ dahil mi?