Eşini sokak ortasında bıçakladı! Mahkeme tahrik indirimini kabul etmedi
İstanbul, Bayrampaşa’da boşanmak isteyen eşi Aleyna Tülay Taş’ı sokak ortasında 16 yerinden bıçaklayan Okan Taş, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin kendisiyle tahrik edici şekilde konuştuğunu öne süren sanığın cezasında haksız tahrik indirimi yapılmadı.
20 yaşındaki Aleyna Tülay Taş 1,5 yıldır evli olduğu Okan Taş'tan (23) şiddet görünce, 1 yaşındaki kızını da alıp anne ve babasının evine yerleşti.
Okan Taş ise boşanmak isteyen eşine 2 Nisan'da markete giderken sokak ortasında saldırdı. Takip ettiği eşine arkadan yaklaşan Taş, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle genç kadını yaraladı. Tedavilerin ardından hayata tutunan genç kadın, "Tek isteğim adalet. Cezasını çekmesini istiyorum. Birkaç gün yatıp çıkmasın'' dedi.
TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMADI
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Okan Taş için karar duruşması yapıldı. Mahkeme başkanı, karar öncesi sanığa son sözlerini sordu. Daha önceki savunmasında eşinin kendisiyle tahrik edici şekilde konuştuğunu öne süren sanık Taş'ın son sözü, beraat ve tahliye istemek oldu.
Mahkeme heyeti ise eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Taş'ı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi yapmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık öğretim 1. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?
- Çorum deprem son dakika! Çorum deprem şiddeti kaç? Çorum, Çankırı, Amasya, Yozgat deprem mi oldu?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ocak’ta mı Şubat’ta mı yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır?
- Memura seyyanen zam var mı? Memur maaşı erken yatacak mı? Zamlı memur maaşı 15 Ocak’ta mı yatacak?
- Veda konuşması yayınladı! Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Ameliyat oldu mu, hastalığı neydi?
- Emekli ve memur zammı erken açıklanır mı? 2022 Ocak emekli ve memur zamları ne zaman açıklanacak?
- 15 tatil ne zaman, hangi ayda? 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? 2021 FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta?
- Canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! Müge Anlı kaç yaşına girdi? Müge Anlı kaç yaşında, nereli?
- İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…
- VGM bursu için geri sayım! 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücret 2022 günlük brüt ne kadar? Asgari ücret alt sınır ne kadar? Asgari ücret günlük kaç TL oldu?