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Eşini sokak ortasında bıçakladı! Mahkeme tahrik indirimini kabul etmedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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Eşini sokak ortasında bıçakladı! Mahkeme tahrik indirimini kabul etmedi

İstanbul, Bayrampaşa’da boşanmak isteyen eşi Aleyna Tülay Taş’ı sokak ortasında 16 yerinden bıçaklayan Okan Taş, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin kendisiyle tahrik edici şekilde konuştuğunu öne süren sanığın cezasında haksız tahrik indirimi yapılmadı.

20 yaşındaki Aleyna Tülay Taş 1,5 yıldır evli olduğu Okan Taş'tan (23) şiddet görünce, 1 yaşındaki kızını da alıp anne ve babasının evine yerleşti.

Okan Taş ise boşanmak isteyen eşine 2 Nisan'da markete giderken sokak ortasında saldırdı. Takip ettiği eşine arkadan yaklaşan Taş, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle genç kadını yaraladı. Tedavilerin ardından hayata tutunan genç kadın, "Tek isteğim adalet. Cezasını çekmesini istiyorum. Birkaç gün yatıp çıkmasın'' dedi.

TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMADI

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Okan Taş için karar duruşması yapıldı. Mahkeme başkanı, karar öncesi sanığa son sözlerini sordu. Daha önceki savunmasında eşinin kendisiyle tahrik edici şekilde konuştuğunu öne süren sanık Taş'ın son sözü, beraat ve tahliye istemek oldu.

Mahkeme heyeti ise eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Taş'ı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi yapmadı.

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