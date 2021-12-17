Eşini sokak ortasında bıçakladı! Mahkeme tahrik indirimini kabul etmedi

TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMADI

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Okan Taş için karar duruşması yapıldı. Mahkeme başkanı, karar öncesi sanığa son sözlerini sordu. Daha önceki savunmasında eşinin kendisiyle tahrik edici şekilde konuştuğunu öne süren sanık Taş'ın son sözü, beraat ve tahliye istemek oldu.

Mahkeme heyeti ise eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Taş'ı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi yapmadı.