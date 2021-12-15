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Son dakika: Yol çöktü facianın eşiğinden dönüldü! Karaburun'da korku dolu anlar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2021
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Son dakika: Yol çöktü facianın eşiğinden dönüldü! Karaburun’da korku dolu anlar

Son dakika haberi... İzmir’in Karaburun ilçesi Eğlenhoca Gölet Yolu’nda çökme meydana geldi. Tehlike arz eden yol nedeniyle sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Tehlike arz etmesi nedeniyle yol, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılmıştır” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Karaburun ilçesi Eğlenhoca Gölet Yolu'nda akşam saatlerinde çökme meydana geldi.

Olay yerine gelen yetkililerce yapılan çalışmalar neticesinde çöken yolun tehlike arz ettiği ve geçici süreliğine yolun araç ve yaya trafiğine kapatılması kararlaştırıldı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bu akşam saatlerinde Eğlenhoca Gölet Yolu'nda çökme olduğu bilgisini almış bulunmaktayız. Tehlike arz etmesi nedeniyle yol, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılmıştır. Bu yolu kullanan hemşerilerimizin alternatif güzergahları tercih etmesi gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."

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