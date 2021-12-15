Son dakika: Yol çöktü facianın eşiğinden dönüldü! Karaburun’da korku dolu anlar

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bu akşam saatlerinde Eğlenhoca Gölet Yolu'nda çökme olduğu bilgisini almış bulunmaktayız. Tehlike arz etmesi nedeniyle yol, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılmıştır. Bu yolu kullanan hemşerilerimizin alternatif güzergahları tercih etmesi gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."

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