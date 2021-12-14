Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce tır kuyruğu! "Türkiye’nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar"





"TÜRKİYE'NİN İHRACATINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye'nin ihracatının engellenmeye çalışıldığını ifade eden tır şoförü Mehmet Çiğin, "Dün akşam saat 22.00'da 23 kilometrelik tır kuyruğuna girdik. Artık yarın sabaha geçebiliriz herhalde. Biz sırada beklerken yatıyoruz ama mülteciler çok, getirenler çok. Adam dingilin üstüne biniyor çadırın üstten kesip içeri giriyor. Onlardan dolayı çok sıkıntımız var. Mümkün mertebe Türkiye'nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar. Biz Türkiye'den Bulgaristan'a girdiğimizde kuyruk bitmiyor" dedi.