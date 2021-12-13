Migros 1000 TL hediye çeki doğru mu, var mı? Migros 1000 TL hediye çeki veriyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. THY için gerçekleştirilen bilet dolandırıcılığının hemen ardından bu seferki adres vatandaşların sıklıkla kullandığı Migros marketleri oldu. Migros logosunu kullanarak WhatsApp ve Facebook üstünden dolandırıcılık yapanlar tespit edildi. Konu hakkında Migros tarafından da açıklama geldi. İşte, Migros 1000 TL hediye çeki doğru mu, var mı? Migros 1000 TL hediye çeki veriyor mu? Migros'tan açıklama geldi...

MİGROS 1000 TL HEDİYE ÇEKİ DOĞRU MU, VAR MI?

THY için gerçekleştirilen bilet dolandırıcılığının hemen ardından bu seferki adres vatandaşların sıklıkla kullandığı Migros marketleri oldu. Migros logosunu kullanarak WhatsApp ve Facebook üstünden dolandırıcılık yapanlar tespit edildi.