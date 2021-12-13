Migros 1000 TL hediye çeki doğru mu, var mı? Migros 1000 TL hediye çeki veriyor mu? Migros'tan açıklama geldi...
Migros 1000 TL hediye çeki doğru mu, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikle bazı marketler için sosyal medyada dolaşan hediye çeki dolandırıcılığı bir türlü bitmek bilmiyor. Sosyal medyada Migros tarafından 1000 TL hediye çeki dağıtıldığı iddiaları gelmişti. Migros'tan iddialara yönelik son dakika açıklaması geldi. İşte, Migros 1000 TL hediye çeki doğru mu, var mı? Migros 1000 TL hediye çeki veriyor mu? Migros'tan açıklama geldi...
Migros 1000 TL hediye çeki doğru mu, var mı? Migros 1000 TL hediye çeki veriyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. THY için gerçekleştirilen bilet dolandırıcılığının hemen ardından bu seferki adres vatandaşların sıklıkla kullandığı Migros marketleri oldu. Migros logosunu kullanarak WhatsApp ve Facebook üstünden dolandırıcılık yapanlar tespit edildi. Konu hakkında Migros tarafından da açıklama geldi. İşte, Migros 1000 TL hediye çeki doğru mu, var mı? Migros 1000 TL hediye çeki veriyor mu? Migros'tan açıklama geldi...
MİGROS 1000 TL HEDİYE ÇEKİ DOĞRU MU, VAR MI?
THY için gerçekleştirilen bilet dolandırıcılığının hemen ardından bu seferki adres vatandaşların sıklıkla kullandığı Migros marketleri oldu. Migros logosunu kullanarak WhatsApp ve Facebook üstünden dolandırıcılık yapanlar tespit edildi.
Migros için son günlerde ortaya atılan iddialarda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden bazı kişilere gönderilen "Tebrikler! 1200 TL değerinde ücretsiz bir MiGROS kuponu almak için küçük anketimize katılmayı seçtiniz. Küçük anketimize cevap verin. Sadece 321 kuponumuz kaldı, bu yüzden acele et." şeklindeki mesaj dikkatlerden kaçmadı.
Migros ise konu hakkında yaptığı açıklamasında kendi logolarını kullanarak dolandırıcılık yapanlardan uzak durulmasını istedi.
Migros açıklamasında, "Sosyal medyada 'Migros' logosu kullanılarak "Ücretsiz 250 TL değerinde Migros Kuponunuzu alın" yazan reklam görseli ile hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Belirtilen siteye bağlanarak anket yapmak sureti ile isim, adres ve telefon bilgileri talep edilmektedir. Yasal takip süreci işlemlerine başlamakla beraber, bu duyuruya itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verdi.
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- Migros 1000 TL hediye çeki doğru mu, var mı? Migros 1000 TL hediye çeki veriyor mu? Migros'tan açıklama geldi...
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