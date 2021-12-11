11 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Otomobil askeri araca arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Otomobil askeri araca arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2021 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Otomobil askeri araca arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Mardin'de otomobilin askeri araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe-Derik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SR 2853 plakalı Volkswagen markalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önde seyir halinde olan askeri araca çarptı.

Çarpışmanın sonucunda otomobilin içinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA