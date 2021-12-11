ABD’li Sarai Sierra’yı öldüren Ziya Tasal’a yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası

CİNAYET SUÇUNDAN MÜEBBET HAPSİ ONANMIŞTI

Ziya Tasalı'nın "Kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası onanmıştı. Ancak "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay'da bozulmuştu. Yeniden yargılanmasına karar verilen sanık Ziya Tasalı, 21 Mart 2019'da bir kez daha hakim karşısına çıkmıştı.