İcradan otomobil aldı başına gelmeyen kalmadı

Oğuz, zararlarının tazmini için mahkemeye başvurdu. Mahkeme araçta yapılan şasi numarası değişikliğinin ancak alanında uzman kişilerce anlaşılabilecek nitelikte olduğunu ve İcra Müdürlüğünün herhangi bir kusurunun bulunmadığına hükmetti. Bu karar sonrası Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Vedat Oğuz haklı bulundu ve yeniden yargılama yapılmasına karar verildi.