Hırsızlıktan aranıyordu suçüstü yakalandı!

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Bir kişinin, rehabilitasyon merkezinin bahçe kapısı üzerinden içeriye atladığını görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, rehabilitasyon merkezinin bahçesinde şüpheliyi klima dış ünitesi ve jeneratör çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde isminin Murat H. olduğu ve hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi. Polis aracına bindirilen şüpheli, suçüstü yakalanmasına rağmen hırsızlık yapmadığını iddia ederek kendisine iftira atıldığını söyledi.

Gözaltına alınan şüpheli, Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.