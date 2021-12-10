Diyanet Cuma hutbesi 10 Aralık! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Arapça-Türkçe tam metni

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma hutbesi paylaşıldı. 10 Aralık'ta tüm camilerde okunacak Cuma hutbesinde, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hayatından örneklerden bahsedildi. Bu haftaki Cuma hutbesi Arapça ve Türkçe tam metnine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 10 Aralık Diyanet Cuma hutbesi...

CUMA HUTBESİ (10 ARALIK 2021)

"MÜMİN CANA YAKINDIR"

Muhterem Müslümanlar!

Ashâb-ı Kirâm'dan birisi, güzel bir vadiden geçiyordu. Vadideki suyun tadı çok hoşuna gitmişti. Manzaradan da oldukça etkilenmişti. "İnsanlardan uzaklaşıp şu vadiye yerleşsem" diye düşündü. Resûlullah'a giderek niyetini açıkladı. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), ona böyle bir şey yapmamasını söyledi. İnsanlarla omuz omuza verip Allah yolunda mücadele etmenin, evinde tek başına yıllarca ibadet etmekten daha faziletli olduğunu buyurdu.