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Denizli’de kahreden olay: Kızını şiddetten korumaya çalışırken öldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Denizli’de kahreden olay: Kızını şiddetten korumaya çalışırken öldü

Denizli’de iki ay önce kaçarak dünya evine girdiği kocasından şiddete maruz kalan yeni gelin, ailesinden yardım istedi. Öfkeden deliye dönüp damadını tokatlayan baba, dünürü tarafından tabancayla vurularak öldürüldü, kardeşi ve oğlu da yaralandı.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde ikamet eden Fatma İ., 2 ay önce kaçarak Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan Can İ., ile dünya evine girdi. Çiçeği burnunda çift arasında, kısa zaman içerisinde tartışmalar çıkmaya başladı. Bu tartışmaların sonuncusunda eşinden şiddet gördüğü öne sürülen Fatma İ., Uşak'ta yaşayan ailesini arayarak olanları anlattı.

DAMADINI TOKATLADI

Kızının şiddet gördüğünü öğrenen baba Abdullah K., kardeşi Ferman K. ile oğlu Murat K'yı yanına alarak Bekilli Sanayi Sitesi'nde lastikçilik yapan dünürü Gürcan İ'nin iş yerine geldi. Babasıyla birlikte aynı iş yerinde çalışan damadı Can İ. ile konuşmaya başlayan Abdullah K., konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine damadına tokat attı.

DÜNÜRÜNE ATEŞ ETTİ

Oğlunun gözleri önünde tokatlanmasını hazmedemeyen Gürcan İ., "Sen benim oğluma nasıl vurursun" dedikten sonra, yanında bulundurduğu silahla dünürlerine rastgele ateş etti. Ardı ardına ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Abdullah K., Ferman K. ve Murat K'ya isabet etti.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı baba Abdullah K., tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Durumu ağır olan Ferman K. ile hayati tehlikesi bulunmayan Murat K., ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızını korumaya çalışırken hayatını kaybeden babanın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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