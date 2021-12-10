Denizli’de kahreden olay: Kızını şiddetten korumaya çalışırken öldü
Denizli’de iki ay önce kaçarak dünya evine girdiği kocasından şiddete maruz kalan yeni gelin, ailesinden yardım istedi. Öfkeden deliye dönüp damadını tokatlayan baba, dünürü tarafından tabancayla vurularak öldürüldü, kardeşi ve oğlu da yaralandı.
Uşak'ın Karahallı ilçesinde ikamet eden Fatma İ., 2 ay önce kaçarak Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan Can İ., ile dünya evine girdi. Çiçeği burnunda çift arasında, kısa zaman içerisinde tartışmalar çıkmaya başladı. Bu tartışmaların sonuncusunda eşinden şiddet gördüğü öne sürülen Fatma İ., Uşak'ta yaşayan ailesini arayarak olanları anlattı.
DAMADINI TOKATLADI
Kızının şiddet gördüğünü öğrenen baba Abdullah K., kardeşi Ferman K. ile oğlu Murat K'yı yanına alarak Bekilli Sanayi Sitesi'nde lastikçilik yapan dünürü Gürcan İ'nin iş yerine geldi. Babasıyla birlikte aynı iş yerinde çalışan damadı Can İ. ile konuşmaya başlayan Abdullah K., konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine damadına tokat attı.
DÜNÜRÜNE ATEŞ ETTİ
Oğlunun gözleri önünde tokatlanmasını hazmedemeyen Gürcan İ., "Sen benim oğluma nasıl vurursun" dedikten sonra, yanında bulundurduğu silahla dünürlerine rastgele ateş etti. Ardı ardına ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Abdullah K., Ferman K. ve Murat K'ya isabet etti.
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı baba Abdullah K., tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Durumu ağır olan Ferman K. ile hayati tehlikesi bulunmayan Murat K., ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızını korumaya çalışırken hayatını kaybeden babanın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs kredi sonuçları açıklanıyor... 2021-2022 GSB KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimlerdir? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalan takımlar
- Diyanet Cuma hutbesi 10 Aralık! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Arapça-Türkçe tam metni
- Cuma mesajları sözleri 10 Aralık! Cuma günü için mesajlar sözler! En güzel Cuma mesajı…
- 10 Aralık Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? 10 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar bugün kaç TL?
- 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Aralık ayı evde bakım parası yattı mı? Son durum...
- Altın fiyatları canlı 10 Aralık! Altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar oldu?
- BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 10 Aralık Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?
- Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler, hangi takımlar?
- Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Vurulma sahnesi...
- Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Aralık ayı enflasyon tahmini, beklentisi nedir? TEFE - TÜFE....