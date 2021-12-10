Denizli’de kahreden olay: Kızını şiddetten korumaya çalışırken öldü

DÜNÜRÜNE ATEŞ ETTİ

Oğlunun gözleri önünde tokatlanmasını hazmedemeyen Gürcan İ., "Sen benim oğluma nasıl vurursun" dedikten sonra, yanında bulundurduğu silahla dünürlerine rastgele ateş etti. Ardı ardına ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Abdullah K., Ferman K. ve Murat K'ya isabet etti.