Çıplak fotoğraflarını bilirkişi buldu! Sevgili katili genç kadından mahkemeye damga vuran savunma: Cezaevindeyim ama yaşıyorum

"EVDE UYUŞTURUCU ALDILAR"

Arkadaşlarını bir gün eve davet etti. Gökhan'ın kız arkadaşı ve bir çalışanı da vardı. Gökhan ve Hanifi ceplerinden uyuşturucu madde çıkarıp, içmeye başladılar. Tedirgin oldum. Zeynel'in uyuşturucu kullandığını biliyordum ancak bu kadar çok kullandığını bilmiyordum.

Bir akşam Zeynel'in telefonunu karıştırdığımda çok sayıda kız numarası gördüm. Bu ne diye sorunca telefonu elinden aldı, bana saldırdı. Samsun'a dönme kararı aldım, evin anahtarını verdim. "Gitme, ne olur bırakma beni, ne istersen yaparım" dedi.

HER SEFERİNDE İKNA ETTİ

Bir seferinde de kripto paradan 200 bin lira para kaybettiğini, bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu söyledi, onu anlamamı istedi. "Az kaldı, Antep'e düğüne gideceğiz. Ailemle tanışacaksın" diyordu. Her seferinde bir şekilde beni ikna etti.

Sürekli alkol ve uyuşturucu içiyordu. Maddi anlamda da sıkıntılı olduğu için saf etil alkolle kendisine rakı yapıyordu.

Ben kendini koruyan nadir kadınlardan biri olarak hissediyorum. Onu çok seviyordum. Onun beni sevmediği kadar ben onu çok seviyordum. Asla birine zarar verme niyetim yoktu. Ben sadece gitmek istiyordum. Sürekli ayrılmak istiyordum. Olmayacağına inanmıştım, beni bırakmıyordu, tehdit ediyordu. Sürekli üzerimde baskı kuruyordu. Çaresiz bırakmıştı. Maddi yönden de ona bağlı kalmıştım. Çok pişmanım.