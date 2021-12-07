Zeytinburnu'nda otomobil alt geçitte takla attı! Kaza sonrası aracı bırakıp kaçtılar
Zeytinburnu’nda alt geçide giren otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan kişi veya kişiler aracı olay yerinde bırakıp kaçtılar. Polis yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaza saat 23.30'da Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre henüz ismi belirlenmeyen 34 CTF 363 plakalı araç sürücüsü Davutpaşa istikametinden Zeytinburnu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
KAZA YAPAN OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR
Kazanın ardından otomobilde bulunan kişi ya da kişiler arabayı bırakarak kaçtı.
O esnada kazayı gören civardaki vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polisler yolu keserken itfaiye ekipleri de aracı döndürmek için çalışma başlattı.
Aracın çekilmesinin ardından trafik normal dönerken polis ekipleri kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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