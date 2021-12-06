Yılbaşı bilet fiyatları açıklandı mı, belli mi 2022? Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı. Yılın son döneminde şansını denemek ve 2022 yılına zengin olarak girmek isteyenler 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için Milli Piyango yılbaşı bileti alacak. İşte, Yılbaşı bilet fiyatları açıklandı mı, belli mi 2022? Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 120 milyon lira verilecek.