Yılbaşı bilet fiyatları açıklandı mı, belli mi 2022? Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?
Yılbaşı bilet fiyatları açıklandı mı, belli mi 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 2021’de yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 540 bin lira olacak. Yılbaşına kısa süre kala bilet fiyatları merak ediliyor. İşte, Yılbaşı bilet fiyatları açıklandı mı, belli mi 2022? Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?
Yılbaşı bilet fiyatları açıklandı mı, belli mi 2022? Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı. Yılın son döneminde şansını denemek ve 2022 yılına zengin olarak girmek isteyenler 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için Milli Piyango yılbaşı bileti alacak. İşte, Yılbaşı bilet fiyatları açıklandı mı, belli mi 2022? Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 120 milyon lira verilecek.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.
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