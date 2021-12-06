1 milyar liralık kripto para vurgunu! Lüks hayatlarını sosyal medyadan paylaşıyorlar
Son dakika haberine göre: Kripto para borsası Bitrota üzerinden binlerce kişiyi dolandırıcılık ile ilgili bir suç duyurusu da Bursa'da yapıldı. Bir kısım mağdurun avukatı Tuğba Çetinkaya, bir çok kişiyi dolandıran kripto para borsalarının birbiri ile bağlantılı olduğuna işaret etti. Avukat Çetinkaya, hazırladığı şema ile de şebekenin işleyişini anlattı.
30 bine yakın kişiden 1 milyar liraya yakın para toplanan Bitrota'da yaşanan vurgunu Hürriyet geçen hafta gündeme getirdi. Saadet zinciri sistemi ile işleyen Bitrota'nın Bursa'da bulunan 15 mağduru adına avukat Çetinkaya suç duyurusunda bulundu.
Bursa'da 'Bitrota' isimli Kripto Para borsasında dolandırıldığını iddia eden 15 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurların avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, son dönemlerde yatırımcıları mağdur eden kripto para borsalarının birbiri ile bağlantılı olduğunu belirterek, vurgunu yapanların ilişkilerini çizdiği şema ile anlattı.
Çetinkaya, 'Bitrota' kurucusu Kenan A. ile Hasan Ö.'nün piyasayı 13 milyon Dolar dolandırdığını ifade ederek, "Daha önce Mpax kurucusu ile ilgili de suç duyurusunda bulunmuştuk. Yaptığımız araştırmalarda aynı isimlerin piyasaya sürekli farklı isimlerde kripto para sürdüklerini gördük. İnsanların güvenmedikleri borsalara para yatırmamalarını istiyoruz" dedi.
Bursa'da, 'Bitrota' isimli kripto para borsasında yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Kenan A. ve Hasan Ö.'nün, kendilerini dolandırdığını iddia eden 15 kişi suç duyurusunda bulundu. Şüphelilerin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, yaşadıkları hukuki süreci ve şüphelilerin uyguladıkları yöntemleri anlattı.
Daha önce 'Mpax' isimli bir kripto para ile 13 milyonluk vurgun yapan Erkan A.'nın da aynı borsada yer aldığına dikkat çeken Çetinkaya, şüphelilerin sürekli farklı isimlerle kripto para çıkardıklarına değindi. Çetinkaya, kripto para vurgunu yapanların sosyal medya hesaplarından lüks hayatlarını paylaştıklarını ve müvekkillerinin bu durum karşısında üzüldüklerini kaydetti.
'150 MÜVEKKİLİM VAR'
Kripto para vurgunu yapanların ilişkilerini çizdiği şema ile anlatan Çetinkaya, "Kenan A. ve Hasan Ö.'ün ortak olduğu borsada 2019 yılında 'Mydex' diye bir kripto para yayınlandı. O paranın sahipleri hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı. Daha sonra Kenan A. kendi borsasında 2 tane farklı isimde kripto para yayınlıyor. Bunun dışından Bitrota borsasında işlem gören ve ponzi coin dediğimiz yani yüzde 30'dan yüzde 45'e kadar kazanç vaat eden coinler var. Mpax, Mydexchin,Talent, Rota bunların tamamı bu coinlerden. Aslında aralarındaki bağlantı şu şekilde:
Taner Y'nin 'Mydexchin' isimli kripto parası ilk olarak Bitrota'da yayınlanıyor. Bitrota Kenan A. ve Hasan Ö.'ye ait. Aynı zamanda Mydexchin'in reklam yüzünü de bizim 'Erkan A.' adıyla bildiğimiz Eren D. Erkan A. Mydexchin'de 2 bin kişilik bir liste oluşturup onunla birlikte Mpax'a geçiyor. Ama aslında bunların asıl olayı Taner Y., Mydexchin'i batırdığında yani dolandırıcılığı ortaya çıktığında Bitrota'da başka bir kripto para ortaya çıkıyor.
Bitrota'da sıkıntı çıktığında Mpax devreye giriyor. Mpax davalık oldu şimdi ortaya yeni kripto paralar çıktı. Yani bu adamlar sürekli olarak çete ve organizasyon dahilinde ponzi coin sistemiyle çalışıyorlar. Mpax için 150 müvekkilim var. Bitrota için sayı daha az ama bireysel suç duyuruları yapılıyor.
Bitrota'da 1 milyar liraya varan bir mağduriyet var. Mpax'da da 13 milyon dolarlık bir rakamdan söz edebiliriz. Bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yürütülen bir soruşturma da var ancak biz bunların birbirinden bağımsız hareket etmediklerini söylüyoruz.
Bunlar bir şekilde yolları birbiri ile kesişmiş ortak plan ve hareket çerçevesinde devam eden kazançlarını bu yolla sağlayan insanlar. Dalga geçer gibi lüks hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp mağdurların sinirlerini yıpratıyorlar" dedi.
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