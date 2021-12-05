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Sincan’da doğalgaz borusu patladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Sincan’da doğalgaz borusu patladı

Ankara’nın Sincan ilçesinde doğalgaz borusu patladı. Şans eseri olay yerinde kimsenin olmaması sebebiyle hayatını kaybeden veya yaralanan olmadı. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemi aldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Lale Meydanı'nda doğalgaz borusundan kaynaklı olduğu tespit edilen bir patlama meydana geldi.

Olay yerinde kimsenin olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme işlemlerine başlarken, güvenlik güçleri ise geniş güvenlik önlemleri aldı.

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