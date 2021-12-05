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Aydın'da şoke eden anlar! Otomobilin motorundan yılan çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Aydın’da şoke eden anlar! Otomobilin motorundan yılan çıktı

Aydın'ın Söke ilçesi Sanayi Sitesi'nde bir otomobilin motor bölümüne giren 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Söke Sanayi Sitesi Tonay Sokak üzerinde bulunan bir otomobil servisine tamir için bir otomobil getirildi.

Otomobilin bakımını yapmak için kaputunu açan servis çalışanları 1 metrelik yılanla karşılaştı. Çalışanlar ellerine aldıkları sopayla yılanı aracın motor kısmından çıkartmaya çalıştı. Yılan çıkartılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YILAN DOĞAYA SALINDI

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede özel aparatla yılanı yakalayarak bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri yakaladıkları yılanı gerçek yaşam alanı olan doğaya saldı.

Otomobilin motorundan yılan çıktı OTOMOBİLİN MOTORUNDAN YILAN ÇIKTI
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