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Son dakika: AK Partili eski vekilin 32 yaşındaki oğlu Ahmet Rıza Ekici Kovid-19'a yenik düştü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Son dakika: AK Partili eski vekilin 32 yaşındaki oğlu Ahmet Rıza Ekici Kovid-19’a yenik düştü

Son dakika haberi: AK Parti eski milletvekili Mitat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici (32), Ankara'da korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Denizli Devlet Hastanesinde Başhekimlik görevi yapan Ekici yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 Aralık’ta hayatını kaybetti.

Bir dönem AK Parti Denizli Milletvekili olan Uzman Doktor Mithat Ekici'nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, yakalandığı korana virüs nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ankara Şehir Hastanesinde uzun süredir tedavi gören Ahmet Rıza Ekici, sağlık durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmesine rağmen durumunun daha da kötüye gitmesi sonucu Ekici, bugün hayatını kaybetti.

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