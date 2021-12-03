Diyanet’ten önemli hutbe! 3 Aralık 2021 Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe Cuma hutbesi...

Bu haftaki Cuma hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Engelliler Haftası'na özel hazırlanan Cuma hutbesinde, "Bugün hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara saygı göstermektir. Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bütün imkânlardan faydalanabilmeleri için seferber olmaktır." denildi. İşte 3 Aralık Diyanet Cuma hutbesi Arapça ve Türkçe tam metni...

ENGELLERİ HEP BİRLİKTE VE SEVGİYLE AŞALIM

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık."

Evet değerli kardeşlerim! İnsan, eşref-i mahlûkattır. Yaratılmışların en şereflisi ve en mükemmelidir. Üstün niteliklerle ve güzel vasıflarla donatılmıştır. Bununla birlikte insanın Rabbimiz katındaki değeri; renginde, cinsiyetinde, engelli veya engelsiz oluşunda değildir. Allah katında en değerli insan, O'na hakkıyla kulluk eden ve emirlerine karşı gelmekten en çok sakınandır.