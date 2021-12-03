Diyanet'ten önemli hutbe! 3 Aralık 2021 Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe Cuma hutbesi...
Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 3 Aralık tarihli Cuma hutbesi yayımlandı. Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak Cuma hutbesinde, "İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur değildir." denildi. Cuma hutbesi Arapça ve Türkçe tam metnine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 3 Aralık Diyanet Cuma hutbesi...
Bu haftaki Cuma hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Engelliler Haftası'na özel hazırlanan Cuma hutbesinde, "Bugün hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara saygı göstermektir. Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bütün imkânlardan faydalanabilmeleri için seferber olmaktır." denildi. İşte 3 Aralık Diyanet Cuma hutbesi Arapça ve Türkçe tam metni...
ENGELLERİ HEP BİRLİKTE VE SEVGİYLE AŞALIM
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık."
Evet değerli kardeşlerim! İnsan, eşref-i mahlûkattır. Yaratılmışların en şereflisi ve en mükemmelidir. Üstün niteliklerle ve güzel vasıflarla donatılmıştır. Bununla birlikte insanın Rabbimiz katındaki değeri; renginde, cinsiyetinde, engelli veya engelsiz oluşunda değildir. Allah katında en değerli insan, O'na hakkıyla kulluk eden ve emirlerine karşı gelmekten en çok sakınandır.
Aziz Müminler!
İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur değildir. Önemli olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar."
Kıymetli Müslümanlar!
Allah Resûlü (s.a.s), engellilere ayrı bir değer vermiş ve onlarla bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli bir sahâbi olan Abdullah b. Ümmi Mektûm'un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabır ve sebatla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir.3 Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında şehrin idaresine vekil bırakmak gibi çok önemli görevler vermiştir. Peygamberimizin inşa ettiği İslam medeniyetine baktığımızda da sözü ve sanatı, bilgisi ve keşfi, tecrübe ve birikimiyle insanlığa hizmet sunmuş, tarihe adını yazdırmış nice engelli kardeşimiz olduğunu görürüz.
Değerli Müminler!
Bugün hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara saygı göstermektir. Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bütün imkânlardan faydalanabilmeleri için seferber olmaktır. Kardeşlerimizi üzecek sözlerden, hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır. Unutmayalım ki hayatı birbirimize kolaylaştırdığımız ölçüde kâmil mümin olabiliriz. Hutbemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in şu nasihatiyle bitiriyorum: "Görme engelli bir insana yol göstermen sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır."
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- Diyanet'ten önemli hutbe! 3 Aralık 2021 Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe Cuma hutbesi...
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