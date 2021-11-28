Pet shop’ta yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu

ÇOK SAYIDA EVCİL HAYVAN ÖLDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde bulunan çok sayıda kedi, tavşan ve kuşun öldüğü öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili çalışma başlattı.