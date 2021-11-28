Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Kış lastiği fiyatı kaç TL?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.