Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Kış lastiği fiyatı kaç TL?
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Kış aylarında güvenli sürüş için sürücülerin kış lastiği takması gerekiyor. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ise ceza kesilecek. Kış lastiği sayesinde ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi bir yol tutuşuna sahip olacaksınız. Kış lastiği takmama cezası 846 lira olarak belirlenmişti. Peki; kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte detaylar!
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Kış lastiği fiyatı kaç TL? Kış aylarında zorlu hava şartlarında güvenli bir sürüş sağlayan kış lastiğini takmamanın cezası bulunuyor. Eğer belirlenen tarihten itibaren kış lastiği uygulamasına geçmezseniz 846 lira ceza yiyebilirsiniz. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği fiyatı kaç TL?
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Uygulamada kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.
KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 80-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 100-150 lira aralığında değişiyor.
KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?
En uygun lastik fiyatı 325 TL olurken kış lastiği fiyatı 5.000 liraya kadar çıkıyor.
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- Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Kış lastiği fiyatı kaç TL?
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