Hanuka nedir? Hanuka Bayramı neden kutlanır, anlamı nedir?
Hanuka nedir? Hanuka Bayramı’nın ne olduğu ve kutlama amacı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 28 Kasım günü başlayıp 6 Aralık’ta sona erecek Hanuka Bayramı aynı zamanda Işıklar Bayramı olarak da biliniyor. Hanuka’da sekiz gece boyunca her gece bir mum yakılıyor. Hanuka, İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren bir Yahudi bayramıdır. İşte; Hanuka Bayramı nedir? Hanuka nedir? gibi soruların yanıtları!
Hanuka Bayramı neden kutlanır? Hanuka Bayramı anlamı nedir? Hanuka nedir? İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren bir Yahudi bayramı olan Hanuka, Gregoryen takvimiyle aralık, kasım sonu ya da çok ender olarak ocak başına denk geliyor. Peki; Hanuka nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları!
HANUKA BAYRAMI NEDİR?
Hanuka, İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren bir Yahudi bayramıdır. Ayrıca "Işık Bayramı" veya "Yeniden Adanma Bayramı" olarak da anılır.
Hanuka sözcüğü İbranice "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelir. Bu bayram, Gregoryen takvimiyle aralık, kasım sonu ya da çok ender olarak ocak başına denk gelir.
Festival, Hanukiya adı verilen, Menora'ya benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanılır. Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane yakılır ve bayram boyunca her gün bir fazla kolun yanmasıyla devam eder.
Hanukiya'nın ortasındaki, diğerlerine göre daha yukarıda bulunan kola Şamaş ismi verilir ve bu kol her gün yanar.
HANUKA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?
Hanukiya evde iki yere konulabilir. Birincisi ve tercih edileni, yoldan geçen herkesin bu mucizeye şahit olabilmeleri için pencere önüne koymaktır. Diğeri ise, kapıdan içeri girerken hemen girişin soluna yerleştirmektir. Böylece kişi, kapıdan girerken, sağında Mezuza, solunda Hanukiya mitzvalarıyla çevrili olacaktır. Hanukiya yanarken bir yerden bir yere taşınmaz. Söndükten sonra istenilen yere götürülebilir.
Hanukiya, Şabat öncesi harici, her gün yıldızlar çıktıktan sonra, akşam yatana kadar yakılabilir. Bir gece Hanukiya'yı yakmayı unutan kişi, ertesi gün, akşama kadar, (ama berahasız olarak) yakabilir. Hanukiya, en az yarım saat yanmalıdır. Mumlar veya yağ, buna göre ayarlanmalıdır. Yarım saat dolmadan önce Hanukiya sönerse (Şabat harici), yakma işlemi tekrarlanır ama beraha söylenmez.
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