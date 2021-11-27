Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni dergisi “Diana dikiş” çıktı

Esra Erol'un tüm pozitif enerjisiyle kapağında yer aldığı Diana Dikiş dergisinin ilk sayısında bluzdan cekete, pantolondan mantoya en yeni modelleri bulabilirsiniz.

Herkesin kendine yakın bulduğu bir pratikle hayatını biraz daha anlamlı kılmaya çalıştığı şu günlerde Diana Dikiş dergisi hayatınızı güzelleştirecek.