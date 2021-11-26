Denizli’de bir genç alkol parası için babasını dövdü: Oğlundan bıçaklayarak kurtuldu

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Fatih Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; fazla alkollü olduğu öne sürülen G.İ., alkol parası alabilmek için ayrı yaşadığı babasının yanına gitti. G.İ. ve ona alkol parası vermek istemeyen babası T.İ. arasında tansiyon yükseldi. Tartışmada tarafların tansiyonun yükselmesi ile kavgaya dönüşen olayda baba oğul arasında arbede yaşandı.

SARHOŞ OĞLUNU 2 KERE BIÇAKLADI

Alkollü oğlunu sakinleştiremeyen T.İ., eline geçirdiği bıçakla oğlunu baldırından 2 kez bıçakladı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Darp ettiği babası tarafından bıçaklanan G.İ. kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı olan G.İ.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Alkol almaması için para vermediği için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtulmayı başaran baba T.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, G.İ.'nin, babası T.İ.'nin evine daha öncesinden de defalarca gidip tartışma yaşadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.