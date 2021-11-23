23 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kayseri'de korkunç olay! Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı...

SON DAKİKA: Kayseri'de korkunç olay! Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
ABONE OL
SON DAKİKA: Kayseri’de korkunç olay! Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı...

SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de kayıp olarak aranan 47 yaşındaki şahsın cansız bedeni, kent ormanında bir ağaca asılı halde bulundu. İşte olay yerinden fotoğraflar...

Edinilen bilgiye göre 47 yaşındaki A.H.'den bir süredir haber alamayan yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

SON DAKİKA: Kayseri’de korkunç olay! Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı...

A.H.'nin aracının Melikgazi ilçesinde bulunan Kıranardı Kent Ormanı'nda görülmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: Kayseri’de korkunç olay! Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı...

Kent ormanında arama yapan ekipler, A.H.'nin ağaca asılı halde cansız bedenini buldu.

SON DAKİKA: Kayseri’de korkunç olay! Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı...

Ekiplerin incelemelerinin ardından A.H.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA: Kayseri’de korkunç olay! Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı...

Hayatını kaybeden A.H.'nin evli ve mobilyacılık yaptığı öğrenildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA: Kayseri’de korkunç olay! Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı...

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA